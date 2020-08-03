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Спорт

Джастин Томас вновь на вершине мирового рейтинга

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 Мария Горковская
Justin Thomas hits form the fairway on the first hole during the final round of the World Golf Championship-FedEx St. Jude Invitational Sunday, Aug. 2, 2020
Justin Thomas hits form the fairway on the first hole during the final round of the World Golf Championship-FedEx St. Jude Invitational Sunday, Aug. 2, 2020   -   Авторское право  Mark Humphrey/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Впервые за последние два года Джастин Томас вновь на вершине мирового рейтинга. 27-летний американец сместил с первой строчки испанца Джона Рама, выиграв турнир World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational, который завершился в Мемфисе.

В финальном раунде Томас прошел поле за 65 ударов, выполнил 6 берди и допустил один богги.

Его соотечественник Брукс Кепка на 17-й лунке попал в цель с 39 футов и оформил берди, сократив отставание до одного очка. Но на 18-й он первым же ударом отправил мяч в воду и позволил сопернику завоевать 13-й титул в PGA-туре, а также чек на $10,5 млн.

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