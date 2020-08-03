Прямой эфир: злоумышленник грозит взорвать бомбу в центре Киева

Мужчина, взявший заложников в центре Киева, по предварительным данным является гражданином Узбекистана, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"По предварительной информации лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

За попередньою інформацією, особою, яка погрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб... Publiée par Антон Геращенко sur Lundi 3 août 2020

При этом замглавы ведомства отметил, что пока не известно, насколько серьезны намерения злоумышленника и действительно ли у него есть настоящая взрывчатка. "С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться, - сказал Геращенко в прямом эфире на телеканале "Украина 24".

На месте происшествия создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг". Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил в Facebook, что злоумышленник грозит взорвать взрывчатку, привязанную к ноге и требует допуска к нему журналистов для того, чтобы сделать заявление.

Как сообщалось, около полудня в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. "По предварительной информации он ее не удерживал, он готов был остаться там сам со своей якобы бомбой", - рассказал Геращенко. Он также призвал киевлян воздержаться от пребывания на перекрестке ул Богдана Хмельницкого и Владимирская, где находится отделение банка.