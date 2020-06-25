Украина: потоп библейского масштаба

По меньшей мере 3 человека погибли и один пропал без вести в результате сильнейших наводений на западе Украины. Почти 300 населенных пунктов и 10 тысяч домов подтоплены, уничтожены более 110 километров автодорог и 64 моста, сообщила в четверг Государственная служба по ЧС.

В среду премьер-министр и глава МВД вылетели в Прикарпатье для координации работ по преодолению последствий стихии. "Фактически масштабы наводнения превышают уровень тех, что мы видели в 2008 году, - заявил Денис Шмыгаль. - В настоящее время в городе Галиче затоплена районная больница, идет эвакуация пациентов. Определённые трудности связаны с тем, что там есть больные Covid-19".

Больше всего пострадали Ивано-Франковская и Черновицкая области, где с понедельника введены чрезвычайные меры безопасности. Затронуты также Львовская, Тернопольская и Закарпатская области.

"Когда вода поднялась, все куры утонули, - рассказывает Светлана, жительница села Стрелецкий Кут. - Было так глубоко, что я не смогла их спасти, меня унесло. С утра вот сегодня черпаем-черпаем воду из дома и никак не вычерпаем"...

С 22 июня эвакуированы около 800 человек. В ликвидации последствий стихии задействованы 1 643 сотрудников спасательных служб, 469 единиц техники, в том числе два вертолета. Власти Закарпатской области оценили убытки в 125 млн гривен (4 миллиона евро).