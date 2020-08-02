"Антивирусный фронт" Швейцарии

В Швейцарии отметили национальный праздник - День основания конфедерации. В этом году из-за пандемии коронавируса торжества прошли скромно, без салютов и парадов.

Действующая президент Швейцарии Симонетта Соммаруга встретилась на историческом лугу Рютли с героями "антивирусного фронта" - врачами, исследователями и волонтерами, внесшими свой вклад в борьбу с COVID-19. По одному мужчине и женщине от каждого кантона.

"Символично, что в вашем лице сегодня здесь представлена вся Швейцария. Благодаря вашим усилиям мы смогли пережить пандемию", - заявила Соммаруга, обращаясь к приглашенным. Также она поблагодарила население страны за солидарность, проявленную во время кризиса, но предупредила, что он еще не закончился.

С начала пандемии в Швейцарии было зафиксировано более 35 тыс. пациентов с COVID-19. 1 707 человек скончалось.