В Беларуси ужесточают меры по проведению предвыборных митингов

Совбез Беларуси сообщил в четверг об ужесточении правил проведения массовых мероприятий, в том числе митингов и агитационных встреч с кандидатами. Госсекретарь ведомства Андрей Равков добавил, что массовые мероприятия "будут проводиться без ограничений, но с рамками и так далее".

"Нас предупредили о возможных провокациях", - сказала кандидат в президенты Анна Канопацкая после встречи. Накануне госагентство БелТА сообщило, что правоохранительные органы задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

В четверг утром Равков заявил, что против задержанных возбуждено уголовное дело о "подготовке террористических актов". Ранее сообщалось, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Беларусь около 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании и ведут их розыск.

"Нам сказали, что в стране находятся 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, - сказал журналистам претендент на пост президента Андрей Дмитриев. - По их информации, есть еще две группировки под Псковом. Если это правда, то это очень серьезно".

Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, на встречи с которой собираются тысячи человек по всей стране, заявила, что все намеченные мероприятия "будут проходить в штатном режиме". "Будут усилены меры безопасности, будут металлоискатели, будет оцепление – все для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", - подчеркнула она.

На вопрос журналистов о том, что она думает о задержании российских боевиков, Тихановская ответила: "Ничего хорошего не думаю, я думаю, что вы проведете расследование и нам скажете, что это было".

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.