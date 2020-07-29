Из Марокко в Евросоюз можно, из Алжира нельзя

Европейский союз исключил Алжир из списка стран, поездки из которых не сопряжены с повышенным риском заражения европейцев, но оставил в нём соседнее по Северной Африке Марокко.

В обновляемом каждые две недели списке находятся также Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Тунис, Уругвай и Китай (при условии, что КНР впускает граждан ЕС).

Евросоюз занимал до сих пор первое место в мире по количеству посещений туристами. Но этим летом на его курорты прилетит гораздо меньше отпускников, чем в прошлом году. Да и многие европейцы предпочтут отдохнуть дома. Это нанесёт сильный удар по туроператорам, авиакомпаниям, гостиничному бизнесу.

Венгерский депутат Европарламента, курирующий туризм в транспортном комитете, посетовал на то, что Фонд восстановления ЕС после пандемии не предназначен для этих отраслей.

«Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать возобновление карантинных мер в ближайшие недели. Так что снова возникнет очень сложная ситуация для туризма, - сказал Иштван Вархеи. - Поэтому я призываю Еврокомиссию и страны-члены создать чрезвычайный фонд помощи этой сфере во второй половине года. Потому что нам наверняка опять предстоит столкнуться с огромными проблемами».

Запрет на поездки в Евросоюз из России не будет отменён раньше середины августа. Что касается трансатлантических направлений, то по-прежнему не разрешается летать из США и Бразилии.