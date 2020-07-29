Ради восстановления Евросоюза после пандемии Брюссель решил пожертвовать научными исследованиями. На 13 млрд евро до 81 млрд урезаны бюджеты таких программ.

Бельгийский астрофизик из Университета Лёвена и её коллеги вынуждены будут искать дополнительные источники финансирования:

«Вот уже более десяти лет нам переводят деньги учреждения Евросоюза, - сказала Конни Аертс. - Мы не могли бы вести наши исследования, если бы не получали эти фонды».

В Астрономическом отделе университета работает около 20 человек, половину из которых оплачивает Европейский исследовательский совет. Они наблюдают за космосом в обсерватории и делают многое другое.

«Я на самом деле работаю над звёздотрясениями - это аналоги землетрясений, если хотите, - продолжала Аертс. - Для понимания внутренней активности звезд мы используем сочетание детального математического моделирования, кодов искусственного интеллекта, химии и ядерной физики. Так что это междисциплинарная научная тема".

Из-за финансовых сокращений в научных учреждениях ЕС уменьшится количество изобретений, патентов, интеллектуальной собственности. А значит пострадают и сферы практической жизни, которые всем этим пользуются.

Профессор права Лёвенского университета призывает Брюссель этого не допустить:

«Две основные задачи нынешнего срока Еврокомиссии это борьба с изменением климата и цифровизация. Обе они в значительной степени основаны на научном прогрессе в обеих областях, в области возобновляемых источников энергии и в дигитальном мире, - сказал Курт Декетлаэр. - Требуются значительные инвестиции в исследования и инновации, чтобы были призведены продукты и процессы, которые приведут нас в мир, свободный от углекислого газа".

В результате финансовых сокращений университеты Фландрии, где находится Лёвен, могут сразу потерять 130 млн евро. Это пагубно скажется не только на исследованиях, но и на образовании. Новое поколение бельгийских ученых может вырасти не таким сильным, как нужно стране.

«Иногда меня спрашивают, каков ваш продукт, что вы поставляете? - говорит астрофизик. - Отвечаю: мы смотрим в небо, нами движет любознательность, но главный результат нашей деятельности – это жаждущие знаний студенты. Именно такие люди, с интересом постигающие науку, будут создавать инновации в следующей половине века. Так что сокращение наших бюджетов означает сокращение числа умных и образованных молодых людей ".