Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

В Аризоне сошёл с рельсов поезд

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Место крушения поезда в Аризоне
Место крушения поезда в Аризоне   -   Авторское право  AP Photo/Ross D. Franklin
Размер текста Aa Aa

Крупным пожаром и частичным обрушением моста обернулось крушение грузового поезда в Аризоне. Авария произошла на переезде через озеро Темпе Таун в Финиксе недалеко от комплекса Университета штата около 6 часов утра по местному времени. Поезд сошёл с рельсов, повредив опоры. Мост и железнодорожное полотно загорелись, едкий дым окутал близлежащие кварталы.

К месту ЧП были стянуты около сотни сотрудников пожарной охраны и экстренных служб. Как передаёт Associated Press, состав перевозил древесину, а также горючие жидкости. По данным железнодорожной компании Union Pacific, пострадал по меньшей мере один человек — он отравился продуктами горения.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube