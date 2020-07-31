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Португалия

Экспресс столкнулся с дрезиной, есть погибшие

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 Павел Барсуков
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Крушение поезда в Португалии
Крушение поезда в Португалии   -   Авторское право  Sergio Azenha/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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По меньшей мере два человека стали жертвами железнодорожной катастрофы в Португалии. Возле городка Соре на западе страны сошел с рельсов междугородный экспресс, следовавший из Лиссабона в Порту. Локомотив на большой скорости столкнулся с дрезиной, которая проводила работы на путях.

В вагонах находились более 200 пассажиров. 7 человек в тяжёлом состоянии, включая машиниста: спасателям понадобилось несколько часов, чтобы достать его из искорёженной кабины. Двое погибших — бригада, работавшая на дрезине. Несколько десятков пассажиров получили лёгкие ранения.

Причину трагедии следователям ещё предстоит выяснить.

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