Youtube заблокировал аккаунт телеканала “Царьград”, на который были подписаны более миллиона человек. В редакции сообщили, что обратятся в суд. Сам видеосервис не объяснил, с чем связано такое решение.

“Царьград” опубликовал скриншот уведомления о блокировке: “Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство. Если у вас есть вопросы, обратитесь к юристу”.

“Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от Youtube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки. С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде. Иск подготовит юрист телеканала "Царьград". Добавлю, какое бы давление ни оказывалось на канал, мы не прекратим говорить правду”, - говорится в официальном заявлении канала.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", — сообщили агентству “Интерфакс” в пресс-службе интернет-гиганта.

Основатель телеканала “Царьград” - бизнесмен Константин Малофеев. С 2014 года он находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. По словам предпринимателя, канал был задуман “как трибуна и голос русского православного большинства".

Помимо страницы телеканала “Царьград”, Youtube заблокировал и аккаунт сообщества “Двуглавый орел”. Его также основал Малофеев.