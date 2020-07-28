Гонконг: дипломатическая напряжённость

Китай принял решение приостановить действие соглашения об экстрадиции скрывающихся от правосудия преступников с Австралией, Великобританией и Канадой в качестве зеркальной меры на решения этих стран. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин выражает протест вмешательству во внутреннюю политику страны.

"Канадское, австралийское и британское правительства в политических целях манипулируют наши правовым сотрудничеством, тем самым нанося серьезный урон Гонконгу. Этот ошибочный шаг подрывает основы нашего взаимодействия и идет вразрез с заявленными намерениями о соблюдении правосудия и верховенство закона", — сказал Ван Вэньбинь.

Между тем в ответ на принятие нового закона об обеспечении национальной безопасности на территории Гонконга действие договора об экстрадиции приостановило также и правительство Новой Зеландии. Отныне оно будут регулировать экспорт стратегически важных товаров и технологий военного и двойного назначения в Гонконг в той же мере, как это делается в отношении Китая.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил: "В 1997 году Китай обязался соблюдать принцип "одна страна, две системы". Понятно, что сегодня этот закон изменился и поэтому существующий договор об экстрадиции больше не соответствует ситуации. Но если Пекин вернется к соблюдения своих обязательств, то мы пересмотрим нашу позицию. В данном контексте я не переживают о нашем экспорте в Китай. Будучи демократией мы должны заявлять о своих взглядах на происходящее".

В Пекине утверждают, что закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.