Сокращается список стран, граждан которых впускает к себе Евросоюз. После вспышки коронавируса этот список пересматривается каждые две недели.

Россия в нём не появится раньше середины августа. Сама она возобновляет авиасообщение с вышедшей из ЕС Великобританией.

В настоящее время открыт путь в Евросоюз из 13 стран, включая Китай, при условии взаимности.

Согласно дипломатическим источникам, из этого списка будут исключены теперь Алжир и Марокко, в которых растёт число инфицированных. Такая же участь постигла две недели назад Сербию и Черногорию.

Курортный сезон в средиземноморье под угрозой срыва. Значительная часть европейцев, опасаясь заболеть, застрять за границей или подвергнуться двухнедельному карантину по возвращении, предпочитают остаться на отдых в своих странах.

Из трансатлантических направлений по-прежнему закрыты, в частности, США и Бразилия.