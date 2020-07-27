ЕС указал Польше на важность Стамбульской конвенции

Тысячи польских женщин устроили символическую демонстрацию в минувшие выходные на улицах Варшавы. Они выражали недовольство решением правительства о выходе Польши из Стамбульской конвенции против насилия в отношении женщин. Министр юстиции Збигнев Зьебро назвал её "феминистским изобретением".

Демонстранты осуждали польского президента Анджея Дуду, который в ходе кампании за переизбрание высказался против однополых браков и критиковал людей, отстаивающих взгляды ЛГБТ-сообщества.

В защиту стамбульского документа выступил в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

«Это важная конвенция, она касается борьбы с насилием в отношении женщин, которое иногда имеет место в европейских обществах, - сказал Адальберт Янц. - Мы должны и дальше вместе бороться с этим».

Однако правящая партия «Право и справедливость» не подтвердила выхода страны из Стамбульской конвенции и отмежевалась от слов министра финансов:

«Решения ещё не приняты. Это не наша общая позиция, - заявила правящая партия. - У министра есть некоторая идея. Если он представит такое предложение, мы его проанализируем».

Эксперт по правам человека комментирует эти разногласия:

«Это попытка создать путаницу, - сказала Иверна Макгоуан. – Но нет никаких противоречий в Конвенции, цель которой - позволить женщинам жить по-своему, достойно, свободно от насилия. Это важная тема для обсуждения. Думаю, люди по всей Европе должны серьёзно повлиять на польское правительство, чтобы оно подтвердило приверженность этой конвенцию ».

Корреспондент Euronews Даррен Маккафри передаёт:

"Если Польша выйдет из Конвенции, это будет еще одним сигналом для критиков здесь, в Брюсселе и в Еврокомиссии о том, что страна снова пытается подорвать верховенство права и европейские ценности. До сих пор Евросоюз не мог найти эффективного инструмента для изменения курса Варшавы. Протестующим полякам может сопутствовать больше успеха".