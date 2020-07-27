Обострение ситуации на севере Израиля

Мультикоптер армии Израиля упал на территории Ливана, угрозы утечки данных нет - об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Накануне выступая на заседании кабинета министров страны, премьер Нетаньяху заявил, что "Ливан и Сирия будут ответственны за любые нападения на Израиль, осуществляемые с их территорий".

В конце прошлой недели были зафиксирован обстрел Голанских высот, и в ответ израильские боевые вертолеты поразили несколько военных целей армии Дамаска на юге Сирии.

Есть информация о том, что в те же дни на израильско-ливанскую границу был направлен пехотный батальон армии обороны еврейского государства.

Тель-Авив подчеркивает, что не собирается допускать подрывную деятельность, как было сказано, "против безопасности страны".

Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967-м году.

Совет Безопасности ООН в конце 1981 года принял резолюцию 497, согласно которой данная аннексия была признана недействительной.