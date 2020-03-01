Израиль: третьи выборы за год

В этот понедельник граждане Израиля в третий раз за последний год придут на избирательные участки. Первые две попытки сформировать правительство и под руководством Биньямина Нетаньяху из правящей партии "Ликуд", и его главного соперника Бени Ганца из блока "Кахоль-Лаван" оказались неудачными.

Что характерно, и "Ликуд", и "Кахоль-Лаван" имеют схожие взгляды по многим вопросам - от единого Иерусалима до ситуации в Секторе Газа. Однако в сентябре Ганц отверг возможность создания "большой коалиции" с партией "Ликуд" во многом из-за судебного процесса по обвинению в коррупции над Нетаньяху. Суд над ним должен начаться в середине марта.

На прошлых выборах "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" получили 32 и 33 мандата в Кнессете соответственно и даже с союзниками не смогли набрать большинство в 61 мандат. По данным социологов, около трети избирателей считают, что новые выборы статус-кво не изменят.

Тем не менее, избирком делает все возможное, чтобы обеспечить право голоса всем гражданам страны, даже находящимся на карантине из-за коронавируса. Для таких организованы 14 "полевых" избирательных участков.