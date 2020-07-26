Люди спасли сенбернара

В английских горах 16 человек спасали одну собаку. На спуске с горы Скоффел-Пайк, высочайшей вершины Англии, у сенбернара Дейзи заболели лапы, и она отказывалась идти дальше.

Хозяевам не оставалось ничего другого, как вызвать спасателей: самостоятельно спустить 55-килограммовое животное через ущелья и водопады они не могли. Они говорят, что завели 4-летнюю Дейзи несколько месяцев назад, и поэтому точно не знали, насколько она вынослива.

Спасатели дали собаке болеутоляющее и положили на носилки. По их словам, операция проходила точно так же, как и в случае с человеком, учитывая немалый вес сенбернара.

Никаких травм и нарушений у Дейзи не нашли. Хорошо выспавшись ночью, она наутро была уже в обычном бодром настроении.