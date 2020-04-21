Чем пахнет коронавирус? Британцы учат собак вынюхивать заразу

Чем пахнет коронавирус? Британские учёные уверены, что собаки знают. Специалисты сразу нескольких медицинских и исследовательских институтов учат животных вынюхивать заразу. По словам врачей, собаки с высокой точностью обнаруживают малярию, бактериальные инфекции, даже болезнь Паркинсона и некоторые виды рака: запах тела у больных меняется весьма заметно для чувствительного собачьего носа.

Самим животным на такой работе, по имеющимся данным, ничего не грозит, но безопасность соблюдать всё же надо:

"У нас нет свидетельств того, что собаки могут заразиться COVID-19. Такие исследования проводились в Китае. Но совершенно не исключено, что вирус может задержаться на коже и в шерсти животных. Поэтому мы учим своих собак различать запахи с большого расстояния. Так что когда они выйдут на настоящую работу, то смогут оставаться на безопасной дистанции и не подвергать никого риску", — рассказывает руководитель проекта Клэр Гест.

Предполагается, что натренированные таким образом животные смогут работать, например, в аэропортах — когда они снова откроются — и выискивать переносчиков вируса, чтобы избежать повторных вспышек заболевания.