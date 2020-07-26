Сптуники помогут Португалии бороться с лесным пожаром

Евросоюз окажет Португалии помощь в борьбе с лесным пожаром: спутники системы "Коперник" будут передавать огнеборцам самые подробные снимки района, где бушует стихия. Пожар начался в субботу вечером в округе Каштелу-Бранку на востоке страны. В воскресенье площадь возгорания заметно увеличилась, перекинувшись на соседние районы.

Жертвой огня стал один пожарный, ещё шестеро получили травмы. В борьбе с огнём заняты 800 человек и 250 единиц техники, включая авиацию. Тушение осложняет сильная жара, доходящая до 40 градусов. Пламя угрожает сразу нескольким населённым пунктам.

Португальские специалисты ещё в начале лета предупреждали о высокой опасности пожаров в 20 муниципалитетах страны: из-за того что молодежь уезжает в города и за границу, сельские районы остаются без присмотра, леса и кустарники никто не расчищает, из-за чего любое возгорание может очень быстро распространиться на большую площадь.