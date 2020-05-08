Программа «Коперник»: состояние климата в Европе в 2019 г.

«Рекордно высокие температуры: инфоповод для СМИ, закономерность для ученых»

На прошлой неделе Служба по контролю за изменением климата (C3S) программы «Коперник» Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), созданная по инициативе Европейской комиссии, опубликовала ежегодный доклад «Состояние климата в Европе в 2019 г.», посвященный анализу климатических условий, тенденций и экстремальных природных явлений, наблюдавшихся в прошлом году, а также их соответствия тенденциям последних десятилетий. Доклад дает хорошее представление о том, каким может стать наше будущее, с тем, чтобы каждый сектор экономики смог адаптироваться и повысить свою эффективность, особенно в рамках реализации экологической программы «Европейская зеленая сделка».

Карло Буонтемпо, директор программы «Коперник» Службы по контролю за изменением климата, рассказал об основных выводах и их значении для будущего Европы.

Карло Буонтемпо: 2019 год стал самым жарким в Европе за всю историю метеонаблюдений, при этом во многих регионах температура превышала средние значения. Как правило, на смену аномальной жаре приходят аномальные холода, однако весь прошлый год был теплым, что уже довольно необычно. Рекордно высокие температуры являются событием неординарным, но, по мнению ученых, вполне закономерным, поскольку всем известно, что климат становится теплее. Мы видим, что 11 из последних 12 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, т.е. это не просто странная статистическая флуктуация, а результат потепления климата.

Среднегодовые аномалии приземной температуры воздуха за период 1979 – 2019 гг. по сравнению со среднегодовой температурой базисного периода 1981 – 2010 гг.

Насколько теплее был 2019 г. по сравнению с другими аномально теплыми годами?

Речь идет не только об одном невиданном ранее температурном максимуме. 2019 г. был самым теплым, однако ненамного теплее 2014 и 2015 гг. В эти годы температура воздуха на 1,3°C превышала показатели 1970-х гг. Тот факт, что они следуют почти один за другим, скорее всего, является следствием повышения температуры климатической системы. Бесспорно одно ― во всех регионах Европы климат становится теплее, и причиной тому стали антропогенные выбросы парникового газа (ПГ).

И что нас ждет дальше?

Что касается температуры, то она будет только расти. Это следует из наших расчетов и наблюдений. При этом на тенденцию к потеплению климата могут накладываться и естественные климатические колебания. Так, всегда есть вероятность того, что какой-то год будет холоднее обычного, но в будущем эта вероятность будет только уменьшаться из-за тенденции к потеплению. Мы не знаем, насколько теплыми будут последующие годы, но, скорее всего, они будут теплее предыдущих.

Как жара 2019 г. повлияла на повседневную жизнь европейцев?

В прошлом году мы стали свидетелями не только рекордно высоких температур, но и нескольких тепловых волн, одна из которых наблюдалась в феврале, когда температура в некоторых регионах превысила 20° C. А в конце июня и в июле температурные рекорды были зарегистрированы во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Эти экстремальные погодные явления, наблюдаемые в теплое время года, могут дать вам представление о том, насколько жарким может стать климат. Конечно, этот пример является частным случаем.

Максимальная температура (°C) в период с 25 по 29 июня (слева) и температурные аномалии по отношению к базисному периоду 1981 – 2010 гг. для 25 – 29 июня (справа) Источник E-OBS. Изображение предоставлено C3S/KNMI

Уязвимыми оказались не только люди, но и объекты инфраструктуры по всей Европе. Тепловое расширение стало причиной деформации рельсов и остановки движения поездов в Великобритании, Франции и Италии. Пострадали мосты, электростанции, производство и распределение электроэнергии, а также сельское хозяйство. Потепление климата может негативно сказаться на всех секторах экономики. Необходимо переосмыслить стратегию развития жизненно важной инфраструктуры, чтобы адаптировать ее к изменению климата.

В некоторых странах Европы ноябрь прошлого года оказался самым дождливым за всю историю наблюдений. Изменился ли характер выпадения осадков?

Аномально влажный ноябрь наблюдался преимущественно в Западной Европе: во Франции, на севере Испании и Италии и в Великобритании ― в регионах, ранее пострадавших от засухи. В этой связи имеет смысл упомянуть тот факт, что прошлый год был богат на природные катаклизмы. Мы стали свидетелям пожаров, наводнений и множества климатических аномалий. Что же касается характера выпадения осадков, то нельзя сказать о какой-то определенной общеевропейской тенденции. Однако на региональном уровне все обстоит иначе. Взгляните на страны Южной Европы. Там наблюдается ярко выраженная тенденция к увеличению интенсивности осадков, даже в тех регионах, где годовое количество осадков, скорее всего, будет снижаться.

В докладе также отмечается, что в 2019 г. был зарегистрирован второй самый низкий уровень влажности почвы начиная с 1979 г. Чем это можно объяснить?

Данные метеонаблюдений в Европе за прошлые годы свидетельствуют о тенденции к уменьшению влажности почвы. И это неудивительно. Самое простое объяснение заключается в том, что, даже если количество осадков остается примерно на одном уровне, то при повешении температуры воздуха увеличивается скорость испарения. Конечно, в различных регионах на влажность почвы могут оказывать влияние различные факторы. В прошлом году мы наблюдали череду климатических аномалий, накрывших Западную Европу вплоть до Германии и негативно сказавшихся на влажности почвы в этих районах, которые и без того страдают от засухи.

Аномальные значения годовой влажности почвы в 2019 г. по отношению к среднегодовым значениям базисного периода

В 2019 г. Гренландия потеряла рекордное количество льда, и протяженность морского ледяного покрова продолжала сокращаться. Как можно объяснить это явление?

Масштаб явления, наблюдаемого в Гренландии, оказался неожиданным, поскольку очень высокие температуры привели к таянию всей ледовой шапки. При этом таяние льдов по всей Арктики шло менее интенсивно, и зимой мы заметили, что увеличилась площадь морского льда вокруг архипелага Шпицберген. Тем не менее, это не противоречит тенденции к сокращению протяженности морского ледяного покрова. Вероятно, в следующем году его площадь достигнет своего очередного минимума, поскольку в полярном регионе действует четкий механизм обратной связи: чем меньше площадь льда, тем выше температура и соответственно скорость таяния льда. Потеря ледяного покрова уже стала причиной повышения температуры в регионе.

Как это сказывается на Европе?

Это, безусловно, оказывает влияние на климат и жизнедеятельность людей, но также открывает и новые возможности во всем арктическом регионе. Вероятно, в будущем это скажется и на погоде, поскольку существует множество научных исследований, доказывающих взаимосвязь между морским ледяным покровом в Арктике и погодой в Европе.

Что можно сказать о выбросах парниковых газов в 2019?

Их концентрация возросла. Мы не наблюдаем никакого снижения. Это означает, что все еще действуют факторы, способствующие парниковому эффекту, который в свою очередь приводит к дальнейшему потеплению. Мы не увидели никаких признаков смены курса. Скорость увеличения концентрации ПГ в прошлом году соответствовала данным наблюдений за предыдущие годы.

В докладе также сказано, что Европа нагревается быстрее, чем другие регионы. Как вы можете это объяснить?

В 2019 г. температура воздуха в Европе была на 2°C выше, чем в доиндустриальную эпоху, в то время как в глобальном масштабе средняя температура была всего на 1,1°C выше. Здесь необходимо сделать два пояснения. Во-первых, суша, как правило, нагревается быстрее, чем океан, а, во-вторых, предметом нашего анализа является главным образом континентальная Европа, а не ее моря, включая арктические. Все это могло так или иначе повлиять на наши выводы.

А содержит ли доклад какие-либо хорошие новости?

Прошлый год стал самым солнечным за всю историю метеонаблюдений и не только в Южной Европе, где, как правило, наблюдается много солнечных дней, но и в Центральной и Северной Европе. Этот факт является фрагментом общей картины ― количество солнечных дней действительно увеличилось.

Среднегодовые аномальные значения продолжительности солнечного сияния (в часах) в Европе в период 1983 – 2019 гг. по сравнению с базисным периодом 1983 – 2012 гг.

Пандемия COVID-19 привела к приостановке многих видов хозяйственной деятельности. Скажется ли это на климате будущего?

Мы уже заметили некоторое снижение концентрации загрязняющих веществ, влияющих на качество воздуха, таких как частицы PM 2.5 и оксид азота, в Китае и Европе, в регионах, страдающих от высокого уровня загрязнения. Есть мнения, что карантин приведет к снижению концентрации парниковых газов, но я не думаю, что мы сможем оценить его воздействие с помощью климатических показателей, поскольку климатическая система очень инертна. Даже если мы перестанем загрязнять атмосферу сегодня, то, говоря о средней глобальной температуре, возможно, не увидим результатов в течение, скажем, ближайших 20 лет.

Как доклад и климатические данные помогают адаптации?

Эксперты C3S хотели бы стать движущей силой адаптации. Мы сами не занимаемся внедрением адаптационных стратегий, но стремимся предоставлять достоверные данные экспертам, отвечающим за них, с тем, чтобы они учитывали эту информацию при разработке своих планов. Доклад предназначен для широкой аудитории и позволяет глубже понять сущность климатических процессов. Вне всякого сомнения, доклад опирается на огромный объем данных, которые могут быть свободно использованы для самых разных целей.

Сегодня у нас уже зарегистрировано 40 000 пользователей, и каждый день мы предоставляем 50 терабайт данных. С момента создания Хранилища климатических данных число компаний, правительственных и международных организаций, имеющих к ним доступ, неуклонно растет. Организация хранилища и успешная подготовка этого доклада стали возможны благодаря систематическому сбору данных службой C3S, его инфраструктуре, системе контроля качества и команде оперативной поддержки, которая работает почти непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Климат больше не является чем-то незыблемым. Климат прошлого больше не гарант климата будущего. Это означает, что мы должны изменить свое отношение к климатической информации и данным. Многим секторам экономики, от транспорта до здравоохранения, от сельского хозяйства до страхового бизнеса, необходима надежная климатическая информация: не только точные данные за прошлые годы, но и информация о том, каким может стать наше будущее, с тем, чтобы они смогли адаптироваться и повысить свою эффективность.

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