Коалиция продолжает выход из Ирака

Международная коалиция во главе с США передала армии Ирака контроль над военной базой Бесмайя. Это уже седьмая база, перешедшая в ведение иракских сил. На ней были дислоцированы испанские солдаты, которые продолжат подготовку иракцев, а по окончании своей миссии вернутся на родину.

Полковник Майлс Б. Каггинс III, представитель коалиции во главе с США: "На обучение в Бесмайе приходилось 20% подготовки иракских сил безопасности с 2014 года. Сегодня иракские силы лучше подготовлены и более способны противостоять ИГИЛ благодаря опытным инструкторам из Испании, Португалии, Канады, Великобритании и США".

В начале января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны и высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную американцами операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. После этого коалиция передала иракским военным ряд объектов, где ранее дислоцировались американские военные.