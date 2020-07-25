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США

Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне по требованию США

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 Андрей Позняков
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Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне по требованию США
Авторское право  NOEL CELIS/AFP or licensors
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Китайские дипломаты покинули территорию консульства в Хьюстоне. Правительство США требовало закрыть диппредставительство в срок до вечера пятницы. К назначенному времени, как передаёт Associated Press, от здания отъехали три фургона, а затем внутрь зашли сотрудники американских федеральных служб.

Официальный Вашингтон называет генконсульство КНР в Хьюстоне одним из ключевых узлов разведывательной деятельности и обвиняет дипмиссию в причастности к краже интеллектуальной собственности, в том числе, из крупных медицинских исследовательских центров Техаса.

Пекин расценил действия США как серьёзное нарушение международного права. В зяаявлении китайского МИДа сказано, что нанесён серьёзный ущерб двусторонним отношениям. В качестве ответной меры ведомство отозвало разрешение на работу американского генконсульства в городе Чэнду в провинции Сычуань. Вместе с тем Пекин призвал Вашингтон создать условия для нормализации межгосударственных отношений.

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