Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне по требованию США

Китайские дипломаты покинули территорию консульства в Хьюстоне. Правительство США требовало закрыть диппредставительство в срок до вечера пятницы. К назначенному времени, как передаёт Associated Press, от здания отъехали три фургона, а затем внутрь зашли сотрудники американских федеральных служб.

Официальный Вашингтон называет генконсульство КНР в Хьюстоне одним из ключевых узлов разведывательной деятельности и обвиняет дипмиссию в причастности к краже интеллектуальной собственности, в том числе, из крупных медицинских исследовательских центров Техаса.

Пекин расценил действия США как серьёзное нарушение международного права. В зяаявлении китайского МИДа сказано, что нанесён серьёзный ущерб двусторонним отношениям. В качестве ответной меры ведомство отозвало разрешение на работу американского генконсульства в городе Чэнду в провинции Сычуань. Вместе с тем Пекин призвал Вашингтон создать условия для нормализации межгосударственных отношений.