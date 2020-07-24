Защита обжалует приговор по делу о крушении самолета президента Total

Адвокаты осужденных по делу о крушении самолета Falcon главы компании Total обжалуют обвинительный приговор, оглашенный во четверг. Защитники диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова сообщили, что не согласны с решением судьи.

"Считаем, что суд проигнорировал ряд доводов защиты, в том числе материалы одной из экспертиз, где содержатся выводы о том, что осужденные диспетчеры в день катастрофы не допустили нарушений должностных обязанностей. Вторая же экспертиза, на наш взгляд, была проведена с нарушениями", - отметила адвокат Архиповой Ольга Динзе.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил руководителя полетов аэропорта "Внуково" Романа Дунаева к 6, а Круглова - к 5,5 годам колонии-поселения. Суд освободил от наказания по амнистии диспетчера руления аэропорта "Внуково" Надежду Архипову, которая должна была отбыть 5 лет в колонии-поселении.

Все трое признаны виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, которое привело к крушению самолета президента французского нефтегазового концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году. Согласно приговору, осуждённые должны самостоятельно следовать в место отбывания наказания. По словам одного из адвокатов, фигуранты дела смогут подать на условно-досрочное освобождение через год.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту "Внуково" самолет Falcon, следовавший в Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и глава компании Total Кристоф де Маржери.

Помимо Дунаева, Круглова и Архиповой, по делу проходили инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Дела в их отношении были выделены в отдельное производство.

Как установил Следственный комитет России (СКР), непосредственной причиной крушения стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной, которая под управлением водителя Владимира Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу. При этом старший сменный инженер Владимир Леденев, по версии обвинения, не проконтролировал работу подчиненного. В свою очередь, Дунаев, Архипова и Круглова, имея возможность предотвратить катастрофу, нарушили авиационные правила, из-за чего пилоты Falcon не узнали о движении спецмашины.

Леденев и Мартыненко были признаны виновными в нарушении правил безопасности и приговорены к 3,5 года и 4 годам колонии общего режима соответственно. Позднее судимость с них была снята в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также к ним были заявлены иски на 516 млн рублей, но суд оставил их на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства. Защита и подсудимые, не признавшие вину, настаивали на оправдательном приговоре.