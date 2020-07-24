Усталость и облегчение после саммита ЕС

Программу«О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

Марафонская и результативная встреча в верхах

"Усталость и облегчение испытывали лидеры Европейского Союза, когда наконец заключили соглашение о беспрецедентных 1,8 трлн евро - таков суммарный размер семилетнего бюджета и фонда восстановления после пандемии коронавируса.

После четырех дней и ночей борьбы и споров за деньги и власть на одном из самых долгих саммитов они как-то пришли к общему мнению.

Когда изможденные президенты и премьеры вернулись домой, они могли выбрать из сделки те элементы, которые их национальные аудитории хотели бы услышать.

Задачей председателя Совета ЕС Шарля Мишеля было прославлять европейское единство и с гордостью провозгласить победу упорства и стойкости:

«Мы сделали это! Европа сильна. Европа едина. Мы добились этого. Это были, конечно, трудные переговоры в очень трудные времена для всех европейцев ».

Посулы Европарламенту

Но не все были в эйфории. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли раскритиковал некоторые согласованные сокращения бюджета.

«Если мы хотим обеспечить лучшее будущее новым поколениям, мы не можем урезать бюджет на исследования, молодежь и студенческую программу Erasmus».

Трюк в том, что соглашение должно быть ратифицировано парламентами, которые могут добиться ослабления восстановительного плана.

Внутриполитические оппоненты могут проголосовать против для того, чтобы произвести впечатление на своих избирателей популистскими шагами. Некоторые могут утверждать, что компромиссный бюджет недостаточно дальновиден для решения таких проблем, как изменение климата.

Этим оппонентам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала особое обещание:

«Восстановление Европы будет зелёным. Новый бюджет обеспечит выполнение европейского "Зелёного соглашения". Он ускорит цифровизацию европейской экономики. Мы инвестируем в будущее Европы».

Ну, а Greenpeace другого мнения. По словам этой экологической группы, "вместо того, чтобы предлагать план «зелёного» восстановления, лидеры ЕС сократили финансирование здравоохранения, исследований и климата. Они не смогли гарантировать, что деньги не пойдут на загрязняющие отрасли промышленности".

Так что возникает вопрос:

Делает ли эта сделка Европу сильнее?

Ко мне присоединился Жан-Кристоф Ба, глава Исследовательского института «Диалог цивилизаций» в Берлине.

Гробе: Итак, саммит ЕС произвёл соглашение, историческое по размеру и охвату. Насколько это укрепляет Европу в глобальной конкуренции с Китаем, Россией и Соединёнными штатами?

Ба: Очень интересно взглянуть на первые страницы некоторых крупных СМИ по всему миру. Возьмём China Daily, основную газету в Китае. Её заголовок звучал так: "Соглашение на встрече в верхах ЕС знаменует рождение новой Европы". Думаю, это многое говорит о восприятии нас извне. Я абсолютно убежден, что этот саммит внесет значительный вклад в обновление Европы в то время, когда в мире никто не проявляет настоящего лидерства, когда США и Китай ослаблены разворачивающимися событиями. Это реальная возможность для Европы.

Гробе: Давайте поговорим о разногласиях внутри ЕС. Польша и Венгрия успешно противостояли попыткам увязать соблюдение принципов правового государства с бюджетными выплатами. Ослабляет ли это Европу в долгосрочной перспективе?

Ба: Это правда, что не удалось поставить условием финансирования какие-либо демократические обязательства. Но я предполагаю, что это может произойти позже. Запланировано выделять гранты и кредиты несколькими траншами. И все траншы должны быть одобрены по отдельности Европейской комиссией, прежде чем они будут переданы ​​странам-членам.

Гробе: Временами саммит характеризовался горькими обидами и даже личными нападками лидеров друг на друга. Увидим ли мы ещё более глубокий раскол в будущем?

Ба: В прошлом бывали такие же или даже худшие противостояния и взаимные упрёки. Я хорошо помню встречи с участием Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттерана, когда на саммитах ЕС было много горьких обид. В этот раз были некоторые позы и жесты, обращённые одним лидером другому, потому что они не хотят терять лицо по возвращении в свои страны. Но эти люди провели пять дней без сна. Думаю, что вы и я, если мы будем разговаривать без перерыва в течение пяти суток, у нас тоже будут проблемы, потому что мы будем измотаны. И тогда кто-то из нас может не так среагировать на слова другого, и это скажется на всей беседе.

Сюрреальный момент в Брюсселе

Исторический саммит ЕС был не единственным крупным событием в Брюсселе на этой неделе, за ним последовал Национальный день Бельгии. Обычно это повод для парадов, гуляния и всевозможных вечеринок.

В этом году такого не было. Но был один человек, который придерживался своего намерения развлекать людей музыкой.

Ди-джей Анри PFR выступал на вершине Атомиума. Представление держалось в секрете, чтобы избежать толпы. По той же причине музыка не звучала непосредственно на месте, а записывалась. Только Анри мог слышать, что он играет - сюрреальный момент.

Но у публики есть возможность насладиться этим зрелищем и звуком в интернете и по телевизору. И это включая фейерверк, который также держался в секрете".