Наводнение в Милане

В результате сильных ливневых дождей в ночь на пятницу затопленной оказалась северная часть Милана. Местная река Севезо вышла из берегов и разлилась на несколько районов города, что привело к частичной парализации движения. Люди вынуждены были отказаться от поездки на своих транспортных средствах - многие автомобили частично оказались в воде. Затопило также подземные переходы.

Из-за наводнения временно закрыты участки железнодорожного сообщения между районами Милана. Департамент гражданской защиты Италии накануне объявлял предупреждение о наступлении грозового фронта на севере страны. Но не все были к нему готовы.