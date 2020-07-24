Культура, образование и климат в бюджете Евросоюза

На европейские сцены возвращаются музыканты, чьи выступления были прерваны пандемией. Среди них - певец Салвадор Собрал, победитель Евровидения-2017, гастролирующий по родной Португалии, Испании и Италии.

Он и 45 других артистов международного масштаба направили руководителям Евросоюза письмо с призывом обеспечить крупные инвестиции в культуру, которая, по их словам, помогла бы справиться с «большими личными и социальными бедствиями».

В семилетнем бюджете ЕС, согласованном на днях его лидерами, на программу Креативная (или Творческая) Европа было выделено 1,6 млрд евро, что превышает предлагавшиеся Еврокомиссией 1,5 млрд.

Художественный директор брюссельского центра Bozar, также подписавший письмо, считает, что деятелям культуры не следует не ждать указаний учреждений власти о том, как расходовать казённые средства:

«Я думаю, будущее общего бюджета в последующие годы в гораздо большей степени зависит от артистов, обладающих чётким представлением о том, что они могут сделать, - сказал Поль Дюжарден. – Артистам нужны идеи. Если у них нет креативных идей, то не будет инноваций».

«Искусство снова объединяет Бельгию» - так называется последний проект центра Bozar, в рамках которого в трёх городах стены была расписаны изображениями на темы общественного разнообразия.

Директор говорит также о том, как важно местным творцам осваиваться и на глобальном ландшафте:

«Нам придётся всё больше соперничать с другими региональными державами такими, как США, Азия, Китай и так далее, - продолжал Дюжарден. - Наша фантистически креативная Европа должна выйти на мировую арену, предложить там своё видение совместного производства и инвестиций".

Карантинные меры сильно ограничили возможность передвигаться по Европе учащейся молодёжи. Вдобавок на саммите было решено урезать бюджет программы студенческого обмена ErasmusPLus до 21 млрд евро с предложенных Брюсселем 24 млрд.

Европейский парламент выступает против сокращений, которые угрожают сферам культуры и образования, а также финансированию мер против изменения климата. В сентябре депутаты скорее всего проголосует за резолюцию с призывом увеличить ассигнования на так называемую "зелёную сделку» стран ЕС.

«Правительстива не пообщряют «зелёную мобильность», когда предлагают пассажирам самые дешевый и быстрые поездки - это не всегда самый экологичный ариант, - сказала французский либерал Лоранс Фаррен. - Поэтому мы должны рассмотреть возможности железнодорожного и других видов общедоступного транспорта. Мы должны предложить компенсации компаниям, которые немного дороже, чем лоукостеры, но более полезны в экологическом плане ».

Комитет Европарламента по культуре отметил особый вклад в защиту окружающей среды программ ErasmusPlus, Креативная Европа, а также Корпус солидарности.