Вроцлав: двухмесячный тигренок вышел на охоту

В зоопарке польского Вроцлава двухмесячный детеныш суматранской тигрицы знакомится с окружающим миром и учится охотиться. Уроки малышке дает ее мать Нури. Она показывает, как следует себя вести, чего бояться, а чего нет. Тигренок появился на свет 23 мая. При родах присутствовал и отец Тенга. Он был довольно сдержан в эмоциях: тигр обнюхал новорожденную и удалился. О малышке заботится мать и сотрудники зоопарка. В настоящее время численность дикой популяции суматранского тигра оценивается в менее чем 500 животных.