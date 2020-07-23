Японские ученые помогли вирусологам в Гане

На протяжении десятилетий исследовательский центр в Гане специализировался на инфекционных заболеваниях. Институт Ногути назван в честь японского медика, борца с желтой лихорадкой. Сегодня центр, оснащенный самым современным оборудованием, активизирует поиск решений для ряда опасных инфекций, включая новый коронавирус.

Борьба с болезнями - глобальное усилие, и профильный институт, построенный Японией в Гане, подтверждает этот принцип. Центр назван в честь микробиолога Хидзё Ногути, который занимался исследованиями желтой лихорадки сто лет назад.

В прошлом году институт расширил свою научно-исследовательскую платформу за счет новой лаборатории. Директор Абраам Дананг рассказывает: "Институт играет ключевую роль в регионе. Опираясь на передовые исследовательские решения, он способствует наращиванию научного потенциала. Сегодня мы проводим обучение специалистов в третьих странах: готовим ученых для медлабораторий в контексте пост-Эболы в Западной Африке. Наша задача - подготовить регион, дать ему механизмы раннего обнаружения инфекции".

Здешняя методика также включает в себя японские принципы управления, такие как "кайзен" - "изменить, чтобы улучшить", и правило 5S, это - сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Исследователи из Ганы взяли их на вооружение во время стажировки в Токио.

Кристофер Сааб-Йен Абана, главный научный сотрудник отдела вирусологии, уточняет: "Методика помогает получить четкое представление о том, как должно выглядеть рабочее пространство лаборатории. Сейчас, в пандемию ковида, это помогло нам наладить оптимальное хранение тысяч образцов вируса, чтобы затем их структурированно обрабатывать".

Японские методы организации работы оказались полезны и для лаборатории, и для управления больницами, подтверждает эксперт: "С их помощью мы убедились, что можем диагностировать и другие инфекции - это и грипп, и желтая лихорадка и, конечно, ковид".

Со смертью профессора Ногути от желтой лихорадки в 1928 году исследовательские работы в этой сфере не прекратились. Среди преемников микробиолога - доктор Хаяши. До переезда в Токио у него за спиной - опыт работы в Гане. Как совместные исследования позволили ученому двигаться вперед?

"Мой коллега в Гане помог мне собрать образцы. И наше сотрудничество было очень полезным, с ним исследования действительно существенно продвинулись: нам удалось изолировать вирус денге, который присутствует в этой африканской стране, - рассказывает вирусолог.

По его словам, главным в работе стало "наращивание научного потенциала в Гане": "Этот компонент совместных японских исследовательских проектов предполагает, в частности, обучение специалистов, которое мы проводим в Гане, на месте".