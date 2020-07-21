ТАСС передает из столицы Бельгии, что главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро.
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Накануне Макрон стучал кулаком по столу, призывая коллег к гибкости и угрожая покинуть саммит в случае отсутствия компромисса.
Он также говорил, что в случае непринятия бюджета политическое и экономическое будущее ЕС окажется под вопросом.
"Скупую четверку" - Данию, Нидерданды, Австрию и Швецию - не желавшую брать на себя долговые обязательства Испании и Италии, в итоге удалось склонить к компромиссу.
Этот саммит стал самым длительным в истории европейского сообщества, его работа продолжалась пять дней.