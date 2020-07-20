Города ЕС возвращают себе зелень и лужи

Наводнения, повышение температуры в мегаполисах, загрязнение воздуха ... вот лишь некоторые последствия быстрого развития наших городов. Но, как оказалось, есть природные решения, способные помочь восстановлению баланса между требованиями времени и интересами окружающей среды. Сегодня все больше регионов делают ставку на так называемые "Природные решения": по этому пути пошли, например, Эйндховен, а также Тампере и Генуя в рамках европейского проекта UNaLab.

Голландский Эйндховен, к примеру, работает над улучшением климата города и оптимизацией управления водными ресурсами. Рик Тис, советник муниципалитета по вопросам климата, энергетики, общественного пространства рассказывает: "В центре города очень много бетона, это создает термическую нагрузку. В прошлом году Эйндховен побил рекорд, став самым жарким городом Нидерландов, там зафиксировали 41 градус! Однако в дождливые дни городские улицы часто затопляются, это отдельная большая проблема".

Асфальтовые дороги быстро накаляются на солнце, отдавая тепло, а в дождь их очень легко затопить. В городе сделали ставку на развитие и расширение зеленых зон и так сразу решают две главные экопроблемы Эйндховена..

Лук Постмес представляет там проект UNaLab: "Мы увидели, что "Природные решения" работают очень хорошо, позволяют улучшить качество жизни, дают другие преимущества. Как правило, города переполнены бетоном, но если вы обращаетесь к природным решениям, то экология пространства улучшается. Мы также увидели, что зеленые решения позволяют сэкономить!"

Отдельные здания и целые кварталы поглощают солнечные лучи, что ухудшает качество жизни для их обитателей, возникают так называемые островки тепла. Местные власти стремятся не допустить высокой концентрации таких островков. Одно из решений - активное озеленение городских пространств.

Делия Миткан координирует в Эйндховене проект "Умный город". Она показывает свой любимый район: "Вы должны представить, что раньше здесь кругом был битум. Все появившиеся здесь насаждения призваны поддерживать биоразнообразие и улучшать качество жизни горожан. А еще мы наладили инновационную систему сбора дождевой воды".

Разбитый над подземной парковкой сад оснащен умным водобсорником, поступающая дождевая вода затем идет для полива растений. Подобные зеленые решения улучшают городской климат.

Тео Хоппенбруверс, член районного общественного комитета, уточняет: "Тепловой стресс летом слишком высок, мы не привыкли к такому в Нидерландах. Поэтому в городе в это время года не так уж приятно находиться. Если мы посадим больше деревьев, зелени, то сможем снизить температуру".

Местный житель Милан Кёлен доволен: "Это место полностью изменилось, просто небо и земля! Раньше тут были только бетонные скамейки и вообще никакой растительности. А теперь здесь прекрасно. Я думаю, что вернуть природу в города очень важно. Мы слишком долго пренебрегали зелеными решениями".

Основная идея проекта - рассматривать городские среды обитания как живые организмы, интегрируя в них зеленые зоны. Это позволяет снизить температуру, улучшить качество воздуха, так как растения - еще и отличные фильтры, способные задержать больше загрязняющих частиц, чем асфальтированные поверхности.