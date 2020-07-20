Джон Рам — сильнейший гольфист планеты

Джон Рам стал сильнейшим гольфистом планеты: испанец выиграл Memorial Tournament, первый крупный турнир североамериканской профессиональной ассоциации.

Полгода назад Рама назвали лучшим игроком сезона в Европейском туре, теперь 25-летний гольфист стал вторым испанцем, когда-либо поднимавшимся на вершину мирового рейтинга — после Северьяно Бальестероса.

"Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, как стать лучше — лучшим игроком, лучшим человеком. И вот эти усилия окупились. Внести своё имя в историю — это исключительное событие. Бальестерос для всех нас — совершенно особенный игрок, и стать вторым после него — большая честь".

Memorial Tour стал самым крупным и представительным посткоронавирусным турниром после трёхмесячного перерыва. В Мёрфилде собрались многие звёзды, состав почти не уступал "мэйджору". Приехал, например, Тайгер Вудс. Американец, правда, не играл с середины февраля и выступил очень нестабильно, пообещав поклонникам работать над собой.