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Спорт

Джон Рам — сильнейший гольфист планеты

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 Павел Барсуков
Джон Рам с кубком Memorial golf tournament
Джон Рам с кубком Memorial golf tournament   -   Авторское право  Darron Cummings/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Джон Рам стал сильнейшим гольфистом планеты: испанец выиграл Memorial Tournament, первый крупный турнир североамериканской профессиональной ассоциации.

Полгода назад Рама назвали лучшим игроком сезона в Европейском туре, теперь 25-летний гольфист стал вторым испанцем, когда-либо поднимавшимся на вершину мирового рейтинга — после Северьяно Бальестероса.

"Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, как стать лучше — лучшим игроком, лучшим человеком. И вот эти усилия окупились. Внести своё имя в историю — это исключительное событие. Бальестерос для всех нас — совершенно особенный игрок, и стать вторым после него — большая честь".

Memorial Tour стал самым крупным и представительным посткоронавирусным турниром после трёхмесячного перерыва. В Мёрфилде собрались многие звёзды, состав почти не уступал "мэйджору". Приехал, например, Тайгер Вудс. Американец, правда, не играл с середины февраля и выступил очень нестабильно, пообещав поклонникам работать над собой.

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