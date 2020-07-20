Лесные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке

Количество пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке растет. По данным ИСДМ-Рослесхоз, на 20 июля площадь лесных пожаров в России составляет 1,62 млн гектаров. Большинство из них происходит в отдаленных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири, в основном в Якутии. Крупные пожары действуют в Красноярском крае, в Амурской и Иркутской областях. Фотографу Greenpeace Юлии Петренко удалось заснять пожар в Красноярском крае. В МЧС РФ сообщают, что число техногенных пожаров выросло за неделю, а число природных — снизилось.
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