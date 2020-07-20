В Лондоне прошла акция протеста "против масок, тестов и слежки"

"Против масок, против тестов, против слежки" - с такими плакатами вышли в воскресенье на манифестацию десятки людей в лондонском Гайд-Парке. Двухчасовую акцию протеста организовало

движение "Сохраняй Британию свободной", основатель которой - предприниматель Саймон Долан. В начале июля он попытался через суд заставить Великобританию отменить введенные из-за пандемии коронавируса ограничительные меры, но проиграл. Среди участников акции было немало экоактивистов, выступающих против развития 5G-сетей, а также "антипрививочников". С 24 июля в Англии ношение масок становится обязательным во всех магазинах. Нарушителям грозят штрафы.