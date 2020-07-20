Голландский Эйндховен готовится к росту населения

_Наводнения, повышение температуры в мегаполисах, загрязнение воздуха... вот лишь некоторые последствия быстрого развития наших городов. Но, как оказалось, есть природные решения, способные помочь восстановлению баланса между требованиями времени и интересами окружающей среды. Сегодня все больше регионов делают ставку на так называемые "Природные решения": по этому пути пошли, например, Эйндховен, а также Тампере и Генуя в рамках европейского проекта UNaLab. _

Делия Миткан координирует в Эйндховене проект "Умный город". Она рассказывает: "В течение 10 лет у нас ожидается 50-тысячный прирост населения, это значит, что город из разряда малых перейдет в разряд средненаселенных по шкале, принятой в Нидерландах.

Получается, что у нас станет еще многолюднее и сточки зрения плотности населения, и с точки зрения мобильности. Как справиться с этими проблемами?

Мы определенно должны начинать что-то делать, особенно в центре города, потому что именно там стремятся жить молодые семьи - с маленькими детьми или без; для них это привлекательная зона. Им там не нужна машина, им вообще ничего не нужно, чтобы переместиться из пункта А в пункт В".