"Сердце Европы": роскошь и экология неразделимы

В четырех километрах от береговой линии Дубая находится нечто совершенно особенное. «Мир» - это искусственный архипелаг, острова которого напоминают карту Земли. Их хорошо видно из космоса.

"Всего 20 минут езды на катере, и вы окажетесь в «Сердце Европы», - передает наш корреспондент Джейн Уитерспун. - Давайте исследуем этот островной оазис!"

Расположенный на 6 островах комплекс «Сердце Европы - идеальное место для роскошного отдыха с эксклюзивными жилыми домами. Автор концепции - Йозеф Кляйндинст.

"За последние годы Дубай стал неотъемлемой частью мировой динамики - говорит глава KLEINDIENST GROUP. - Это место связано с инновациями, оно привлекает таланты. Мы создали наш проект «Сердце Европы» на искусственных островах. Мы, компания-застройщик, знаем свое дело. Потому что здесь, в Дубае, вам всегда кто-нибудь бросит вызов. Но самым сложным для меня лично было убедить жену поддержать меня и проект (смеется)".

Всех, кто посещает «Сердце Европы», поражает многое, и границ инновациям нет. Так, это первый в мире курорт с контролем климата, где круглый год есть даже снег благодаря современным немецким технологиям! Устойчивость – ключевая характеристика проекта, особенно учитывая то, что он возведен на берегу океана. Кроме того, вся энергия на островах- возобновляемая.

"Мы должны жить на этой планете, не разрушая ее, - говорит Йозеф Кляйндинст. - Нужно вернуть уважение к природе, тем более, что сегодня мы строим в океане. Приведу простой пример: когда при добыче нефти есть потери, это не так страшно, поскольку земля поглощает нефть до определенной степени, и потом у нас есть время, чтобы извлечь ее. В океане у нас такой возможности нет".

Под голубым небом Дубая посреди кристально чистой воды можно увидеть плавучие дома, их здесь называют «Морские коньки». У каждого дома три уровня, общая площадь - 370 квадратных метров. Но главный сюрприз ждет посетителей, когда они отваживаются спуститься на нижний этаж: он находится под водой.

В 2017 году из-за чрезвычайно жаркого лета в Объединенных арабских эмиратах подверглись обесцвечиванию 70% кораллов. Программа "Сердце Европы» финансирует мероприятия по восстановлению разрушенной морской флоры и фауны. Морские биологи выращивают коралловый риф, который со временем должен стать естественной средой обитания для жителей морских глубин.

"Эти морские воды в какой-то момент кажутся неживыми, - говорит морской биолог Хуан Диего Суарес. - Наша задача – вернуть жизнь морским глубинам в этом регионе. Так, мы создаем этот искусственный риф, а затем заселяем его, например, кораллами. Вместе с кораллами сюда возвращается биоразнообразие, все те бесчисленные обитатели кораллового рифа, рыбы. Мы работаем с морскими коньками, например".

На островах находится крупнейший в мире научно-исследовательский институт по выращиванию кораллов, сейчас их здесь 100 000.

"Мы берем коралл и делим его на фрагменты, - продолжает Хуан Диего Суарес. - Идея заключается в том, что процесс фрагментации ускоряет рост. Кораллы растут на считанные сантиметры в год, от одного до трёх. Но после фрагментации они могут расти в 20 раз быстрее!

Здесь также предлагают образовательные программы для детей: "Мы объясняем, что такое коралл, как он живет под водой. А также учим их нырять с маской и трубкой. Ну и наконец мы предоставляем каждому маленькому посетителю собственный подводный квадратный метр. Они могут посадить на нем свой фрагмент коралла. Мы учим их, как расщеплять кораллы и даже даем GPS-координаты их подводного участка. То есть вместо того, чтобы сажать дерево, наши посетители сажают кораллы

Вернемся на сушу. Здесь вы можете исследовать не менее богатую флору и фауну, например, оливковые деревья из Андалусии, которым полторы тысячи лет. Они помогают превратить острова в райский уголок. И снова «устойчивость» здесь ключевое слово.

"Мы проводим политику нулевых отходов, потому что заботимся о чистоте воды, - говорит Ричард Уесткотт, дизайнер ландшафта. - Мы не используем пестициды, фунгициды, инсектициды и прочие химикаты. Мы вносим лишь немного натуральных удобрений, и это все. Так что нас можно назвать примером природосберегающего подхода".

«Сердце Европы» с его захватывающими пейзажами - доказательство, что роскошь и экологичность идут в Дубае рука об руку, - передает с места событий наш корреспондент Джейн Уитерспун.