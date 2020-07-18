Протесты в Болгарии не утихают

Антиправительственные протесты в Болгарии продолжаются девятый день подряд.

По подсчетам социологов, на улицы Софии и других городов вышли около 300 тысяч человек.

Главное требование протестующих — отставка правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым, генерального прокурора страны Ивана Гешева, а также главы Болгарского национального телевидения Эмиля Кошлукова. Искрой для протестов послужил арест двух сотрудников администрации президента по делу о коррупции и раскрытии гостайны.

Протесты в Болгарии Valentina Petrova/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Манифестантов поддержал президент страны Румен Радев. По его мнению, "людей на площадь вывел гнев от лжи, грабежа, произвола, рэкета, всего того, что вынуждает более 2 млн болгар жить за пределами страны".

В четверг премьер-министр заявил, что несмотря на протесты коалиционное правительство намерено полностью отработать свой мандат.

Борисов уверен, что вотум недоверия к правительству, который в начале будущей недели будет рассматривать парламент страны, будет отклонен, и объявил, что после этого "правительство ждет большой ремонт".