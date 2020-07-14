Евросоюз обеспокоен коррупцией в Болгарии

В течение последних нескольких дней Болгарию сотрясали массовые демонстрации против коррупции. Президент Румен Радев призвал к отставке правительства и главного прокурора.

Уже 10 лет у власти в стране находится премьер-министр Бойко Борисов. Оппозиция утверждает, что он окружил себя сетью олигархов.

По мнению депутата Европарламента от социалистов, вся болгарская система управления испорчена злоупотреблениями:

«Именно из-за коррупции Болгария остаётся самой бедной страной в Евросоюзе, - сказала Елена Йончева. – В докладе Европарламента трёхлетней давности говорилось, что стране с 7 миллионами жители каждый год расхищается 11 миллиардов евро. Мы должны с этим что-то делать, а не только об этом говорить. Видеть мало – нужно действовать »

Многие евродепутаты критикуют за нарушение верховенства права Болгарию наряду с Венгрией и Польшей. Но дисциплинарная процедура возбуждена только против Будапешта и Варшавы.

С ними нельзя ставить на одну доску Софию, считает однопартиец Борисова:

«Нельзя никак, - говорит Андрей Ковачев. - У нас нет абсолютно ничего общего с Польшей или Венгрией. У нас полная свобода. У нас не ущемляется академическая свобода как, например, к сожалению, в Будапеште и его университете. У нас каждый волен выражать свое мнение против г-на Борисова, против правительства ".

Борисов, а также венгерский премьер Виктор Обран, числятся в Европейской народной партии – крупнейшей парламентской фракции, и немало её дискредитируют.

Болгарский демократ предупреждает, что София может создать для Брюсселя и Страсбурга не меньше проблем:

«Европе, Европарламенту следует опасаться того, что Болгария действительно станет еще одной Польшей или Венгрией и к народникам примкнет такая партия, как "Фидес" Орбана, - сказал Радан Канев. - Надеюсь, что найдутся активисты в Европе и, конечно, болгарские гражданские активисты, которые не допустят проблемы такого масштаба".

Болгарская оппозиция в Европарламенте требует от Евросоюза принять меры. В ответ Председатель Еврокомиссии объявила о создании механизма за соблюдением верховенства права, который предусматривает составление ежегодных докладов по этой проблеме для всех стран-членов.

Фракция европейских левых призвала действовать быстро, пока ситуация в Болгарии не стала необратимой.