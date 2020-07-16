Россия считает заявления Лондона о вмешательстве РФ в британские выборы "туманными"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что считает заявления главы британского МИД Доминика Рааба о якобы имевшем место вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году туманными и противоречивыми.

"Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если "неуместно говорить", так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты", - сказала она на еженедельном брифинге. По словам Захаровой, в Лондоне утверждают, что доказательств вмешательства России нет, но при этом настаивают на ответных мерах. "Это взаимоисключающие вещи", - подчеркнула дипломат.

Ранее в четверг министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москва пыталась оказывать влияние на выборы в стране. "На основании широкомасштабного анализа правительство (Великобритании) заключило, что Россия пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов", - говорится в опубликованном в четверг заявлении Рааба для британского парламента.

В частности, по его словам, "документы чувствительного характера, касающиеся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены перед всеобщими выборами 2019 года и распространены в интернете через платформу социальной сети Reddit".