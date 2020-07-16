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Северная Македония

Выборы в Северной Македонии: победа без большинства

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 Ирина Шелудкова
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Выборы в Северной Македонии: победа без большинства
Авторское право  Boris Grdanoski/AP
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На досрочных парламентских выборах в Северной Македонии с небольшим отрывом лидирует правящая партия "Социал- демократический союз Македонии", возглавляемая бывшим премьер-министром Зораном Заевым. По последним данным, она набрала 36% голосов, но не сможет получить необходимое число мандатов для формирования большинства в 120-местном парламенте.

"Воля народа получила подтверждение, мы победили. Граждане проголосовали за единство и солидарность, экономический патриотизм, за право и справедливость", — заявил Зоран Заев.

Основной оппонент социал-демократов "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" лидера Христиана Мицкоски уступает сопернику менее двух процентов.

Таким образом формирование парламентского большинства и дальнейшее создание правительства будет зависеть от переговоров партий македонского национального большинства с одной из политических сил албанского политблока. Среди албанских партий лидирует "Демократический союз за интеграцию" председателя Али Ахмети, который заявил, что заинтересован в получении для его представителя первой в истории должности премьер-министра Северной Македонии.

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