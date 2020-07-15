Бристоль: новые герои

Этот монумент скульптора Марка Куина назвали "На волне силы". Он появился в британском Бристоле без согласия властей на месте, где еще недавно стоял памятник филантропу, политику и работорговцу Эдварду Колстону. На постаменте - фигура активистки Джен Рейд, участницы протестов против расизма "Жизни черных важны".

Джен Рейд, активистка: "Я считаю, это просто удивительно. Такое впечатление, что скульптура там находилось всегда. Меня переполняет чувство гордости. Да, мне это очень нравится".

Жители Бритсоля, судя по всему тоже довольны свершившимся фактом.

Тесс Макнаб: "Я надеюсь, что это изваяние так и останется здесь. И еще, есть такое ощущение, что бристольцы сами решают, какую статую убрать, а какую поставить. Эту женщину увидел художник в дни протестов. Он создал скульптуру, исходя из образа активистки. Если вы хотите и впрямь сохранить вот такой настрой, нужно продолжать в том же духе!"

Памятник Эдварду Колстону снесли и утопили в море в начале июня на волне протестов, триггером к которым стала смерть чернокожего американца Джорджа Флойда. Позднее статую Колстона вытащили из воды и обещали поместить в музей.