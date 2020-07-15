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Испания

Мальорка закрывает бары: между прибылью и коронавирусом

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 Павел Барсуков
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Пляж на Мальорке, июнь
Пляж на Мальорке, июнь   -   Авторское право  Joan Mateu/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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На Мальорке закрывают рестораны, бары и дискотеки, а организаторам вечеринок грозят крупными штрафами. Власти курортного острова заявили, что больше не готовы рисковать из-за безответственного поведения гостей. Мальорка и до пандемии была известна как место дешёвого "алкогольного" отдыха, не в последнюю очередь для граждан Германии и Великобритании. Этим летом туристы продолжают вести себя так, как будто никакого коронавируса не существует. Уже в понедельник пришлось ввести обязательное ношение масок.

Министр здравоохранения Германии призвал соотечественников не повторять на острове историю Ишгля: этот австрийский горнолыжный курорт в марте стал одним из крупнейших очагов ковида, при этом заразились около половины жителей городка.

В то же время сотни сотрудников турсектора выступили с протестом: по их словам, незаконные вечеринки без масок и дистанции были отдельными инцидентами, а большинство приезжих следуют правилам. Без баров же нет туризма, а без туризма они будут обречены: на Балеарских островах доходы от иностранцев составляют больше трети бюджета.

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