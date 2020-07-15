Белград и Приштина возобновили диалог

После 20-месячного перерыва представители Белграда и Приштины вернулись за стол переговоров. Как и многие другие, бывший советник косовского президента Дастид Палласка считает, что это значительный шаг вперёд, но подчёркивает: для провозгласившего независимость от Сербии автономного края лишь один пункт в повестке дня по-настоящему важен:

"Один вопрос остаётся открытым, и это единственный открытый вопрос для Косова. Это вопрос о признании Косова Сербией".

Белград независимость края не признает и указывает, что нынешние власти Косова представляют фактически лишь интересы этнических албанцев. Возобновление диалога стало возможным при посредничестве США. Но теперь вновь важную роль в этом процессе играет Евросоюз.

Йорген Семсо, Euronews:

"Встреча в Брюсселе и перезапуск облегченного диалога под эгидой ЕС очень важны для местных жителей. Но Косово также страдает от недавнего всплеска коронавируснрой инфекции. Ситуация усугубляется политической нестабильностью и недавней сменой правительства".

Жители Приштины на диалог возлагают большие надежды:

"Я ожидаю, что переговоры будут продолжены в лучшем ключе, чем до сих пор. Надеемся, что для жизнь жителей Косова улучшится, потому что сейчас у нас ужасная эпидемиологическая ситуация".

"Это единственный способ разрешить эту проблему, независимо от того, какое у нас правительство. Мы с нетерпением ждем, чтобы этот вопрос решился раз и навсегда. Чтобы мы тоже смогли жить счастливо и спокойно, как другие люди в мире".

Встреча в Брюсселе между Приштиной и Белградом - это только начало долгого пути.

Дастид Палласка, политолог: "Процесс возвращается к более привычной форме под руководством Европейского Союза. Я думаю, что ожидания сторон довольно низки. Они просто хотят начать процесс, что уже будет считаться успехом для всех".

Это будет трудная встреча для обеих сторон. Ситуацию осложняет и дело Хашима Тачи. Спецпрокуратура в Гааге отправила в суд документ, в котором изложила свои доводы для его обвинения косовского президента в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых во время вооружённого конфликта в отношении сербов и цыган.