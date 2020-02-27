Новый глава правительства Косова призвал высокопоставленых деятелей Евросоюза уважать независимость его страны, которая является потенециальным кандидатом на вступление в него. В эксклюзивном интервью Euronews Альбин Курти сказал, что глава внешнеполитического ведомства ЕС испанец Жозеп Боррель должен представлять весь Союз, а не только Испанию, которая не признает Косова.

"Может быть, Боррелю нужно по-новому осмыслить всю проблему Западных Балкан ради её европейского решения, - сказал косовский премьер. - Кто отрицает реальность или пытался найти решение, не признавающее наше государство и волю народа, тот или та причинять больше вреда себе".

Альбин Курти пришел к власти в Косове в начале февраля после более двух десятилетий в оппозиции. Его первостепенная задача - договориться с Сербией о прекращении противостояния между двумя странами. Премьер-министр отверг идею косовско-сербского обмена частями территории:

«Косово не может участвовать в так называемом проекте обмена землями или территориальной сделке. Все эти проекты в прошлом провалились, и в будущем они провалятся, если кто-нибудь попытается их повторить, особенно пока мы у власти. Территориальные решения - это рецепт новых конфликтов, а не мира, который нам нужен»

Брюссель пытается возобновить диалог между Приштиной и Белградом. Евросоюз надеется, что впервые после провозглашения независимости в 2008 году Косово нормализует отношения с Сербией.