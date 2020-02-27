Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Брюссельское бюро

Косово требует от Евросоюза признания

Комментарии
 Jack Parrock
euronews_icons_loading
Косово требует от Евросоюза признания
Авторское право
Euronews
Размер текста Aa Aa

Новый глава правительства Косова призвал высокопоставленых деятелей Евросоюза уважать независимость его страны, которая является потенециальным кандидатом на вступление в него. В эксклюзивном интервью Euronews Альбин Курти сказал, что глава внешнеполитического ведомства ЕС испанец Жозеп Боррель должен представлять весь Союз, а не только Испанию, которая не признает Косова.

"Может быть, Боррелю нужно по-новому осмыслить всю проблему Западных Балкан ради её европейского решения, - сказал косовский премьер. - Кто отрицает реальность или пытался найти решение, не признавающее наше государство и волю народа, тот или та причинять больше вреда себе".

Альбин Курти пришел к власти в Косове в начале февраля после более двух десятилетий в оппозиции. Его первостепенная задача - договориться с Сербией о прекращении противостояния между двумя странами. Премьер-министр отверг идею косовско-сербского обмена частями территории:

«Косово не может участвовать в так называемом проекте обмена землями или территориальной сделке. Все эти проекты в прошлом провалились, и в будущем они провалятся, если кто-нибудь попытается их повторить, особенно пока мы у власти. Территориальные решения - это рецепт новых конфликтов, а не мира, который нам нужен»

Брюссель пытается возобновить диалог между Приштиной и Белградом. Евросоюз надеется, что впервые после провозглашения независимости в 2008 году Косово нормализует отношения с Сербией.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.