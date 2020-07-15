"Дикий запад" в Сербии

Сербское село Водице превратили в городок с Дикого запада: посреди пандемии там работает огромный тематический парк. Он открылся ещё в мае. Сам город назвали Эль Пасо сити, а "индейская деревня" получила имя в честь знаменитого вождя Сидящего Быка.
Организаторы уверяют, что в Европе нет парков, посвящённых тематике Дикого запада — уж столь больших точно.
На фоне карантина, с одной стороны, в парке ожидают больше сербов, которые не могут уехать за границу, но с другой — и зарубежные туристы вряд ли приедут, даже непосредственные соседи из Боснии и Черногории.
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