В Индии растет число жертв наводнений и оползней

В штате Ассам на востоке Индии жертвами наводнений и оползней стали по меньшей мере 77 человек. Более двух миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома. Обширные районы штата все еще остаются под водой. Из-за обильных дождей уровень воды в реке Брахмапутра и ее притоках поднялся выше критического. Затопленными оказались сотни населенных пунктов.
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