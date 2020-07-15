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Дельфины вышли на прогулку

У чилийского побережья, недалеко от популярного курорта Винья-дель-Мар, замечена огромная стая дельфинов.

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