Экономика Бельгии восстанавливается медленно и неуверенно

Прошло уже более двух месяцев после того, как в Бельгии были ослаблены карантинные меры, и снова открылись магазины. Но количество покупателей ещё далеко от прежнего.

В шоколадной лавке, расположенной в историческом центре Брюсселя, за прилавком осталась лишь хозяйка. На возвращение временно уволенных продавцов у неё может не хватить денег:

«К примеру, моя выручка сегодня 50 евро, которые не покроют никаких расходов, - говорит Катлин Энрот. - Это катастрофа. Не знаю, что делать дальше. Трудно».

Похожая ситуация в соседнем ювелирном магазине. Его доход зависит от иностранных туристов, а многие границы всё еще закрыты. Да и бельгийцы меньше делают подарки друг другу.

За два месяца заведующий потерял 80% своего оборота по сравнению с таким же периодом прошлого года:

«Продажи могут вернуться на прежний уровень через месяц или два, - говорит Адам Громер. - Но нам нужно заработывать больше или получать помощь. Иначе, я думаю, что после летних отпусков будут банкротства, начнутся реальные трудности».

Не спешат возобновляться торговля и обслуживание в деловом квартал Брюсселя. Служащие привыкли работать на уделёнке дома, сами наладили свой быт.

Поэтому остается почти пустой закусочная, где они покупали бутерброды. Власти оказывают заведению финансовую поддержку, но у его менеджера накапливаются долги:

«Боюсь, это ещё не полномасштабный кризис, он начнется в период с сентября по январь и продлится, по моим подсчётам, двенадцать месяцев, - сказал Каэтан Ниего. - Так что только в конце следующего года жизнь вернётся к норме, и мы что-то заработаем».

Не всякий бизнес сможет продержаться так долго. Закрытие грозит каждому пятому магазина. Покупательная способность населения падает. Оно опасается второй волны заражения.

Представитель бельгийского профсоюза призывает трудящихся носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не ездить в отпуск за границу:

«Мы думаем, что даже если это неприятно, даже если это обязательно, даже если это нарушение свободы, - всё равно это лучшие способы избежать второй волны вируса, а значит и новой самоизоляции, - сказал Кристоф Вамберси. - Конечно, мы надеемся, что этого не произойдет, и что последствия не будут настолько драматичными".

Бельгийцы хотят, чтобы государство поддерживало их до конца кризиса. Но всё больше надежд они связывают с планам экономического восстановления всего Евросоюза, который может быть принят на этой неделе.