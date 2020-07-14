"Византийский дух останется"

Лидеры государств и христианских конфессий выражают сожаление по поводу решения турецких властей изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Первый пятничный намаз в мечети намечен на 24 июля.

В Греции отношение к Айя-Софии особое, шаг Анкары вызвал там реакцию от разочарования до негодования.

Никос Узуноглу, председатель Экуменической федерации константинопольских греков:

"Человечеству сегодня необходимо искать способы сосуществования, а в особенности мировым религиям нужно вместе стараться снизить напряжённость, избегать конфронтаций, стремиться к миру. Этот шаг же приведёт к строго противоположным результатам".

Турецкие СМИ на этом фоне обсуждают, каким образом на время молитвы скрывать христианские фрески с изображением святых — которые противоречат исламским нормам. Турецкие власти обещают бережно относиться к христианскому искусству.

Георгиос Анапниотис, архитектор:

"Мы, константинопольские греки, родились под сенью Айя-Софии, пусть и с минаретами. Заходя туда, мы каждый раз испытывали ликование и гордость: и сам собор, и его живописное окружение даже сегодня выглядят великолепно, даже величественнее, чем собор Святого Петра в Ватикане. Этот шедевр всегда будет в наших сердцах и, пусть теперь его превратили в мечеть, византийский дух навсегда останется в нём".

Айя-София стала мечетью в середине XV века, после того, как османы захватили Константинополь. В 1935 году декрет первого президента Турции превратил мечеть в музей, после чего в соборе началась реставрация элементов христианского периода. В 1985-м собору был присвоен статус всемирного наследия ЮНЕСКО.