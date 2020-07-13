Министры иностранных дел Евросоюза впервые после вспышки коронавируса встретились в Брюсселе. За это время для их переговоров накопилось много тем.

Наиболее острая из них сейчас - отношения ЕС с Турцией. Указ президента Тайипа Эрдогана о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть вызвало по всему Союзу единодушное осуждение и требование его отменить.

Кипр и Греция выразили обеспокоенность в связи с турецким бурением на нефть возле кипрского побережье и угрозой начала такого бурения вблизи Крита в греческих водах.

"Меня, Верховного представителя ЕС по внешней политике и вице-председателя Еврокомиссии, широко поддержали в моих поисках путей снижения напряженности и достижения взаимопонимания по вопросам, которые подвергают испытанию отношения Евросоюза с Турцией, - сказал Жозеп Боррель. – Я подготовлю варианты дальнейших соответствующих мер в ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в результате турецких действий".

Было решено, что в августе Боррель представит список таких мер в отношении Турции, которые могут вступить в силу, если она нарушит суверенные права Греции.

«Был достигнут широкий консенсус после того, как я попросил составить такой список, включающий санкции, - сказал греческий министр Никос Дендиас. - Это позволит Евросоюзу эффективно отреагировать, если Турция продолжит свое вызывающее поведение».

Со своей стороны, Турция утверждает, что военно-морские операции Евросоюза в восточной части Средиземного моря мешают ей помогать правительству национального согласия в Триполи, которое пользуется поддержкой ООН. ЕС ответил, что его задача – обеспечивать действие эмбарго на поставки оружия в Ливию в попытке предотвратить там дальнейшее насилие.