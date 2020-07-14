Робкий рост британской экономики

ВВП Великобритании в мае вырос на 1,8 % процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает в распространенном во вторник ежемесячном отчете Национальная статистическая служба.

И хотя налицо определенный рост после зафиксированного в апреле рекордного падения показателя на 20,3 %, радоваться рано. По сравнению с маем прошлого года, ВВП Соединённого королевства снизился на 24 %, а по сравнению с предыдущим кварталом на 19,1 %.

Эксперты ожидают, что по итогам второго квартала 2020 года падение ВВП окажется максимальным с 50-х годов, когда в стране ведут ежеквартальную статистику.

Основными локомотивами робкого экономического роста стали промышленное производство и

строительство после того, как правительство ослабило введенный 23 марта карантин. Оба сектора продемонстрировали рост на уровне 8 %. При этом, указывает Financial Times, в мае объемы розничных продаж в Соединенном Королевстве восстанавливались медленнее, чем в Евросоюзе.

Так что сегодня прогнозы быстрого, V-образного восстановления экономики после резкого спада, пока не подтверждаются. Более того, согласно опубликованному во вторник прогнозу Британского управления по бюджетной ответственности (OBR), по итогам года страну ожидает повышение уровня безработицы с нынешних 3,9 % до 8-9 %. Таким образом, число безработных британцев может достичь 3 миллионов человек.