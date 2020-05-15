Падение ВВП еврозоны

Введенные в марте меры по сдерживанию эпидемии коронавируса по итогам I квартала привели к рекордному падению ВВП еврозоны. По предварительным оценкам Евростата, сокращение составило 3,8% по сравнению с предыдущим периодом и 3,2% в годовом выражении. ВВП стран ЕС снизился на 3,3% в квартальном выражении и на 2,6% — в годовом. В квартальном сопоставление это самое резкое снижение с момента создания единой валюты и с 1995 года, то есть за всю историю наблюдений.

Германия, крупнейшая экономика еврозоны, погрузилась в рецессию. Снижение в I квартале зафиксированы на уровне в 1,9% в годовом выражении. Это самое значительное падение с 2009 года.

Объясняет Альберт Браакман, Федеральное статистическое управление Германии: "Начиная с середины марта режим карантина, одобренный федеральным правительством и региональными властями для сдерживания эпидемии коронавируса, привел к застою во многих сферах экономики Германии и, несмотря на то, что распространение коронавируса не повлияло значительно образом на экономические показатели в январе и феврале, последствия пандемии уже серьезным образом сказались на итогах I квартала текущего года".

Франция, Словакия и Испании потеряли больше 5% ВВП. Экономика Португалии прекратила наметившийся рост. Здесь падение составило 3,9% в квартальном сопоставлении.

В марте доходы гостиничного сектора Португалии сократились на 57%, страну посетили на 62% меньше туристов, чем год назад. Первый месяц карантина привел в значительному снижению экспорта из стран зоны евро: в марте показатель снизился на 6,2% в годовом выражении.